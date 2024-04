Pueblo Yoreme se manifiesta en instalaciones del IEEyPC

En la manifestación, el representante de la Asamblea General del Pueblo Yoreme explicó que su camino como comunidad es distinto y solicitan respeto.+

Para exigir que partidos políticos estén fuera de la elección de candidatos que representen a la Nación Mayo (Yoreme), integrantes de esta etnia se manifestaron por fuera de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) la mañana del martes 09 de abril.

Héctor Ignacio Rojo, representante de la Asamblea General del Pueblo Yoreme, compartió que ellos como pueblo y avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tienen el derecho de elegir a sus representantes, sin embargo explicó que los partidos políticos han elegido a sus representantes sin tener derecho a hacerlo.

“Como Pueblo Yoreme tenemos derecho a la representación, pero nuestra representación tiene que salir de nuestra libre decisión y autonomía, no tiene que transitar por caminos que no nos pertenecen, que no son de nuestra identidad ¿Qué hicieron ahorita la mayoría de los partidos políticos? Fueron y tomaron una persona y la nombraron como que representa a nuestro pueblo como candidato y de qué manera a nosotros se nos toma en cuenta si el que tiene que tomar la decisión” , aseguró.

Piden que respeten sus derechos

Indicó que, si bien han tenido ciertas dificultades porque no hay una sola autoridad que rija en la nación, sí hay figuras legales y una de ellas es la Asamblea General de Autoridades Comunitarias e Indígenas, a la cual los mayos están recurriendo para sacar a la figura que los represente políticamente.

“Queremos abrir el diálogo con las dependencias y con las autoridades para decirles que nuestro camino como pueblo no es el mismo camino que el de ustedes, pero vamos en paralelo, necesitamos que se respeten esos derechos y que el pueblo Yoreme de Sonora pueda tener su asamblea general y después hacer una representación, ese es nuestro único reclamo” , aseguró.

Héctor Ignacio Rojo aseguró que los partidos políticos no pueden consultar ni elegir a nadie para la representación de los mayos, pues únicamente la Nación Yoreme son los que deben de elegirlos mediante la asamblea, y solamente serán ellos quienes decidan si mandan a un representante mayo a algún partido político para un cargo de elección popular.