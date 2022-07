Malos tratos y deterioro de unidades, principales quejas del transporte urbano

HERMOSILLO, SON.- Largos tiempos de espera, malos tratos por parte de los choferes, y deficiencias en los interiores del transporte urbano, es lo que más perjudica a la ciudadanía, coinciden algunos hermosillenses, según un sondeo realizado por EXPRESO, donde la mayoría de los entrevistados dieron sus argumentos.

Las múltiples quejas de la ciudadanía hermosillense respecto al transporte urbano son muy frecuentes sobre todo en estos últimos meses, ya que afirmaron algunas personas no otorgan un buen servicio o el que deberían de dar.

El caso de la señora Patricia Gastélum, quien comentó la mala experiencia que tiene respecto a esperar mucho las rutas, tiene que esperar hasta casi una hora para que pase la ruta que requiere.

“Aunque salga temprano de mi casa a veces se me hace tarde por que el camión ya pasó o apenas viene y es desesperante para mi, la verdad no hay muchas rutas y he notado que en ocasiones van muy llenos”