Docente de la UPN realiza huelga de hambre para denunciar abuso de poder

La profesora Mónica Fernanda Melgarejo Preciado inició una huelga de hambre debido a una reducción de sus horas laborales en la UPN plantel Hermosillo.

A través de una huelga de hambre por una notable reducción en sus horas laborales, la docente Mónica Fernanda Melgarejo Preciado denunció abuso de poder por parte de las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Hermosillo.

La maestra labora desde hace cuatro años en la institución y señaló que anteriormente contaba con 40 horas de clases, mientras que la actual administración se las redujo a 12 horas.

"Lo único que me dijeron para justificar está reducción es que no cuento con el perfil, pero yo soy licenciada en psicología, tengo una maestría en pedagogía y estoy a punto de obtener mi título de doctorado en educación, entonces sí tengo preparación y claro que doy el perfil" , declaró.

Melgarejo informó que el día jueves 15 de agosto en punto de las 08:00 horas inició con esta protesta y huelga de hambre, la cual no terminará hasta que su situación sea resuelta de manera favorable.

Estudiantes la respaldan

Por su parte, Gisel Peralta Camacho, alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Intervención Educativa, aseveró que varios estudiantes se unieron a la protesta porque les parece una injusticia, ya que la consideran una docente muy preparada que les ha brindado apoyo.

"En un viaje que tuvimos por medio de la escuela tuvimos muchos contratiempos. Yo me enfermé y la maestra fue la única que me acompaño hasta la Cruz Roja, además de que se quedó conmigo en mi cuarto ayudándome hasta que me sentí mejor" , relató la alumna.

Alrededor de 30 estudiantes son los que se unieron a la docente, quienes comentaron que no acudirán a clases hasta que se solucione la situación de su profesora.

Creson

Por parte de las autoridades del Centro Regional de Formación Docente del Estado de Sonora (Creson), se informó que inicialmente le fueron asignadas 12 horas de clase por semana, y se hizo el esfuerzo para modificar su carga con 11 horas más, para un total de 23.

La institución educativa indicó que para el semestre 2024-2 se tenían contemplados cuatro grupos de primer semestre de las licenciaturas en Pedagogía y en Intervención Educativa, con 120 espacios en total; sin embargo, solo fue posible abrir dos grupos con los 38 estudiantes que se inscribieron.

Esta situación afectó a las y los profesores interinos, y aunque se logró no despedir a ninguno, se redujeron sus cargas académicas con menos horas por semana.

El Creson puntualizó que se explicó la situación al personal docente y aseguró que se trabaja para aumentar la matrícula en los próximos semestres.