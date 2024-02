¡Las buenas acciones no conocen distancia! Brindan traslados a adultos mayores

Luis Alfonso y su hija Teresa, llevan a personas de la tercera edad a sus citas o tratamientos médicos.

Las buenas acciones de Luis Alfonso Hernández López, no conocen la distancia, ya que gracias a los traslados que hace a adultos mayores en necesidad, ha logrado que 30 de ellos reciban atención médica.

Desde hace un año, Luis Alfonso, Junto con su hija Teresa de Jesús López, se han encargado de facilitar las condiciones para que las personas de la tercera edad se atiendan en diferentes unidades médicas de Hermosillo.

Es prioritario ayudar

Enfatizó que es de suma importancia apoyar a las personas de la tercera edad, ya que vive una situación similar con su madre que tiene que cuidar y eso fue una de las causas para que Luis Alfonso comenzara con los traslados.

Son abuelitos que viven en zonas rurales y que no tienen la accesibilidad para trasladarse al centro de la capital y recibir atención médica.

“Hemos llevado gente de la Mesa del Seri, de Pueblitos, San Martín, San Pedro y diferentes zonas rurales, también en colonias de Hermosillo como Palo Verde” , recalcó Hernández.

En lo que va del año han realizado seis traslados gratuitos, por ello, necesitan de la comunidad para obtener recursos y seguir con este proyecto.

Para obtener recursos, ellos realizaron colectas y se colocan en algunos semáforos de la ciudad para pedir apoyo monetario, lo que va destinado a comprar gasolina y otras necesidades.

“En el semáforo nosotros pedimos caridad en el boteo que hacemos para salir adelante, ya que nosotros no queremos depender de ningún grupo social con fines políticos o de lucro” , explicó.

Proyecto a corto plazo

Luis y Teresa también piden apoyo con una cama hospitalaria, la cual les ayudará para trasladar a personas con alguna discapacidad, o que no puedan moverse por contar con edad avanzada.

“No tenemos cama hospitalaria, los traslados que han salido han sido de personas que necesitan esas camas, entonces yo estoy ahorrando para ver si compramos o nos donan una, he ido a ver a fundaciones para ver si nos donan una, pero no ha sido posible, hay muchas personas que están en cama y no pueden moverse” , dijo.

Detalló que el proyecto tiene metas a corto plazo, como convertirse en una asociación civil, en la que se puedan sumar personas que compartan la visión de ayudar a las personas en necesidad.