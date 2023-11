Luisa Dolores López Enríquez lucha por la inclusión

Su sordera no le ha impedido lograr sus metas.

Luisa Dolores López Enríquez es una joven hermosillense de 26 años, y miembro activo de la comunidad sorda en la ciudad.

En 2019, obtuvo el nombramiento de 'Señorita Sorda México' y en 2022 se graduó de la Universidad Estatal de Sonora como ingeniera en Software.

Actualmente trabaja en una empresa multinacional del sector automotriz y utiliza sus redes sociales como plataforma para difundir información en beneficio de dicha comunidad.

En el marco del Día Nacional del Sordo, López Enríquez compartió su perspectiva.

"Este día es muy importante porque hay muchas personas sordas en el mundo, las hay en el trabajo y en la escuela. Debes conocer la cultura sorda y la Lengua de Señas Mexicana para convertirte en un buen amigo para ellos" .

Explicó que el objetivo de dicha conmemoración es sensibilizar a los oyentes acerca de la realidad en la que están inmersas las personas sordas para promover su verdadera inclusión social y cultural.

“Para los que no lo saben, no se dieron cuenta o no quieren entenderlo: Nuestras manos nos ayudan a pensar”.



La comunicación con oyentes

Su experiencia como persona sorda ha influido significativamente en su enfoque hacia la ingeniería de software. La falta de apoyo de un intérprete y la necesidad de aprender por sí misma durante su carrera universitaria le brindaron una perspectiva única.

"Cuando estaba chiquita, me sentía feliz y era fácil. Pero cuando crecí, me di cuenta de que era diferente y tuve que aprender sola para poder comunicarme con otras personas" , expresó.

Destacó que aunque ha habido avances en la inclusión, aún falta comprensión y comunicación en lengua de señas mexicana para lograr que esta sea plena.

Ante los retos de comunicación y colaboración en un entorno predominantemente auditivo en el ámbito de la ingeniería de software, Luisa dijo abordar estos desafíos con determinación y persistencia.

“En verdad a mí me gusta animar a las personas sordas a que continúen con sus carreras profesionales, que les gusten, pero que además ofrezcan oportunidades de trabajo bien remuneradas. No es fácil, pero se puede lograr", destacó.

Finalmente, Luisa recordó la importancia de la Lengua de Señas Mexicana como una forma válida y valiosa de comunicación.

"Para los que no lo saben, no se dieron cuenta o no quieren entenderlo: Nuestras manos nos ayudan a pensar" , concluyó.