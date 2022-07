Inflación también le pega a los tamales en Hermosillo

Además de las tortillas, el constante aumento en el costo de diversos insumos ha afectado también a los vendedores de tamales en Hermosillo.

Francisca Aldecoa, responsable en el establecimiento "Puro Tamal", señaló que los principales aumentos que se han resentido han sido en productos como la manteca, harina, aceite, mantequilla y elote.

"La manteca andaba a veces a menos de 30 pesos, y actualmente la estamos comprando en un total de 56 pesos por kilo” , indicó.

Refirió que dependiendo de los niveles de producción, es necesario utilizar hasta 14 kilos de manteca diarios.

La vendedora de tamales también enfatizó en el encarecimiento que ha presentado la mantequilla y el elote.

“El grano de elote se conseguía cuando mucho a poco más de 30 pesos, y actualmente está en 48 pesos del kilogramo” , señaló.

El precio del queso igualmente ha sido impactado, pues Francisca dijo que hoy en día lo adquieren a un costo de 80 pesos, cuando anteriormente lo conseguían a 50.

“La harina no hace mucho que se compraba a 16 pesos, ahora se está comprando a 22 pesos el kilo".

En cuanto a las aceitunas, precisó que se hallan en 85 pesos por kilogramo, cuando antes se podían encontrar en poco más de 30 pesos.

Pese a estas alzas, no se han tomado medidas como la reducción en el numero de tamales que se producen diariamente.

Absolutamente no, el ingrediente no se puede aminorar porque entonces no sale el tamal bueno, deben de poner las mismas cantidades aunque varíe el precio de costo, y nosotros hemos incrementado el precio de poquito, el año pasado nosotros le subimos a 20 pesos, pero del año pasado nos han subido mucho más, pero tampoco le podemos subir”, indicó.

Francisca Aldecoa

Vendedora de tamales