Representarán a Latinoamérica movidos por su amor por la enseñanza

Tres maestros crearon un programa para que sus estudiantes aprendieran, lo que los llevó a ganar un certamen internacional y ahora representarán al continente.

Dos maestras y un maestro del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 132 desarrollaron un prototipo lúdico para la enseñanza de la nutrición y lo implementaron en sus grupos.

Con ello, lograron incrementar casi 20 por ciento el aprovechamiento y consiguieron el primer lugar en un certamen internacional de docencia e investigación, de modo que ahora se preparan para representar al continente en el 3er Congreso Internacional de Educación Crítica e Inclusiva, a celebrarse en Madrid, España.

“Somos los primeros maestros del nivel medio superior que pasan a un certamen internacional (el Encuentro Latinoamericano de Líderes Investigadores, celebrado en Paraguay) y que logramos asistir. Para conseguir los fondos nos movimos, metimos oficios y buscamos opciones. Hubo muchas personas, empresas e instituciones. La inscripción la pagamos de nuestra bolsa” , compartió la profesora María Guadalupe Casillas Vera.

El nombre de su propuesta pedagógica es Didactic Menú y consiste en una serie de juegos entramados en el contenido programático necesario para dominar la asignatura de dietética, disponible en el subsistema educativo en el que laboran en la actualidad. El origen del proyecto se remonta a la pandemia.

“Lo primero es lograr que el estudiante realmente aprenda, no que memorice, sino que entienda los conceptos. Nos vamos ajustando conforme a las épocas, conforme las edades, y te digo las épocas porque ahorita tengo estudiantes que son hijos de jóvenes que fueron a mis alumnos. Regresando de pandemia nosotros teníamos el problema de que los alumnos eran muy introvertidos, no querían interactuar, ese fue uno de los motivos para adecuar nuestras estrategias didácticas, se trataba de ver qué hacíamos para salir de eso” , dijo el profesor Félix Medina Velázquez.

La propuesta, comentó la profesora María Isabel López Vizcarra, tercera integrante del equipo creador de Didactic Menú, ha alcanzado un éxito de proporciones históricas, lo que les llena de orgullo.

“Muy orgullosos de nuestra profesión, somos maestros entregados y que de verdad estamos entregando el alma en el proyecto. Lo hacemos por el bien de nuestros estudiantes. Nos llena tanto de emoción decir que estamos representando orgullosamente a nuestro país, a nuestro continente, a nuestro plantel y al estado de Sonora" .

¿Qué hay detrás?

El esfuerzo de tres docentes para mejorar el aprovechamiento de sus estudiantes en la etapa post pandémica no se explica sin la palabra vocación. María Guadalupe, María Isabel y Félix lo atestiguan.

“A mí me ha encantado que a nivel medio superior lo más bonito es que formas a los estudiantes. Les dices 'entiendo que te estreses, pero cuando tú salgas a la vida laboral te vas a estresar o a tener un supervisor que a lo mejor y no te cae bien y tienes que aprender'. Mis alumnos me dicen 'la queremos, la adoramos, y luego la odiamos', pero es porque les voy exigiendo cada vez más y de esta manera cuando ellos llegan a la universidad me dicen ‘yo ya sé hacer esto, ya sé hacer lo otro’. También me toca dar la materia de socioemocional, me gusta porque es importante para ellos tener un colchón emocional. Es muy satisfactorio, te das cuenta de que sí cambias algo en los alumnos y te reconocen, incluso cuando las autoridades no lo hacen ellos te dicen: ‘échele ganas, profe, estamos con usted’” , compartió María Guadalupe.

“Fíjate que siempre de niña yo ponía mis muñecas acomodadas para darles clases. Desde niña siempre tuve esa inquietud de la docencia y el destino me trajo efectivamente a cumplir ese sueño. Tenía mi pizarrón y les explicaba las muñecas porque mis hermanos estaban más grandes y no me hacían caso. Cuando yo estaba en la preparatoria, fui monitora de matemáticas, de física y de esa manera descargué mi servicio social. Le daba asesorías a mis compañeros y ahí estaba. No hay un premio económico como tal, no hay un reconocimiento tampoco como tal, pero yo creo que nuestra razón de ser es en este sentido de ser docentes son nuestros estudiantes; a todos mis estudiantes los quiero, les mando un saludo a todos” , expresó María Isabel.