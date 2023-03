Guardias de seguridad privada deberán estar certificados oficialmente

Claudio Huidobro, dirigente del sindicato de guardias de seguridad afiliados a CTM, expresó su insistencia en la aplicación de la ley de seguridad privada, en la que la seguridad privada debería contar con certificación.

Claudio Huidobro Cárdenas, dirigente del sindicato de guardias de seguridad afiliados a CTM, hizo un llamado demandando que las cantinas y bares se aseguren de contratar guardias de seguridad privados debidamente certificados.

Huidobro Cárdenas se refirió así a la participación de elementos contratados para la seguridad de bares y cantinas que participan en actos de violencia contra clientes.

"Es que contratan ex boxeadores, gente que se dedica al fisicoculturismo, de clubes de fútbol americano, que no tiene ningún entrenamiento, que no tiene ninguna capacidad, que no van a cuidar a los clientes" dijo.

En pocas palabras, consideró que no se están contratando auténticos guardias de seguridad privada.

"No, no son guardias, los están contratando por su cuenta y no están para cuidar a la clientela", expresó el dirigente de sindicato.

En este sentido, llamó a las autoridades a aplicar los puntos establecidos en la ley para servicios de seguridad privada.

"Hemos estado insistiendo en la aplicación de la ley de seguridad privada, la ley Número 196, la cual incluye a los guardias de bares, empresas de seguridad privada e incluso los guardias intramuros" enfatizó.

Entre los requisitos, es necesaria una verificación indicando que los elementos no cuentan con antecedentes penales, además de que estén debidamente certificados en estándares de competencia.