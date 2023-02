Alumnos de la Unison desconocen de qué se trata la reforma a la Ley 4

Expreso realizó un sondeo a alumnos de la Unison para conocer sus puntos de vista sobre la reciente reforma a la Ley Orgánica.

Estudiantes de la Unison se mostraron desinformados sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora que fue aprobada en el Congreso del Estado.

Durante un sondeo realizado por Expreso, algunos jóvenes expresaron conocer poco sobre las modificaciones que entrarán en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial.

Entre las modificaciones, la nueva legislación establece la elección del titular de rectoría, de los responsables de facultades interdisciplinarias y de los departamentos con la participación de los estudiantes, trabajadores y académicos.

Alumnos no están bien enterados de los cambios

“Pues la verdad no estamos muy informados pero a lo que tengo entendido pues tiene sus cosas buenas y malas, pero tengo entendido que es más para bien para nosotros” , dijo Bayron Rivera, estudiante de la Licenciatura de Veterinaria.

“No sabemos bien en qué consiste, fue muy superficial la información que nos dieron; deberíamos de saber, pero apenas somos de segundo semestre no estamos muy empapados” , expresó Hiram Antonio Alarcón, alumno del programa de Veterinaria.

“No estoy muy enterada de cuáles fueron los cambios, así nomás por encimita he escuchado que querían quitar el poder, pero también me parece complicado no sé cómo lo vaya a manejar para que no se haga un cochinero. Va a depender ahora de cómo se organicen las personas y alumnos que elijan para tomar decisiones” , consideró Danna Díaz, alumna de Psicología

"La verdad no conozco nada sobre la nueva Ley, he escuchado muy poca información de los cambios, lo único que sé es que dijeron que van hacer la universidad gratuita” , opinó Julia Poleth Quijada, alumna de sexto semestre de Químico Biólogo.