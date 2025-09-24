La dirigente María Auxiliadora Ung informó que el 70% de los 70 locales del Mercado Municipal número 1 ya están en funciones tras la remodelación.

En medio de la reapertura del Mercado Municipal número 1 de Hermosillo, la dirigente de los locatarios, María Auxiliadora Ung, confirmó que únicamente un local se encuentra en disputa legal.

El problema se originó en la década de los noventa, cuando el Ayuntamiento firmó contratos de compraventa bajo régimen de condominio con los posesionarios originales. En ese proceso, un particular logró presentar documentos falsificados, con los cuales obtuvo de un juez una supuesta posesión del inmueble.

“Se falsificaron documentos y con eso logró que un juez le diera una supuesta posesión. Pero no es dueño, porque los dueños y posesionarios somos los locatarios reconocidos por el ayuntamiento”, explicó Ung.

Te puede interesar Frente frío traerá lluvias el fin de semana a Sonora

Posesión reconocida y certeza pendiente

La dirigente recordó que el local pertenece a una familia que ha tenido posesión por más de 70 años y que continúa el proceso de escrituración ante el municipio.

Aunque muchos locatarios ya cubrieron el pago de sus espacios, la certeza jurídica plena sigue en trámite debido a los problemas administrativos acumulados desde 1995. Mientras tanto, el Ayuntamiento permanece como administrador legal del inmueble.

Ung enfatizó que la disputa se limita a un solo local y que la mayoría de los comerciantes ya retomaron actividades tras la remodelación financiada con recursos estatales.

"Los rumores de que había varios locatarios que no querían regresar son falsos. El resto de los negocios están instalándose y adaptándose a las nuevas condiciones que exige Protección Civil", añadió.