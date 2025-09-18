La mujer de 63 años de edad fue localizada este jueves, luego de reportarse el día de ayer su desaparición en la colonia Álvaro Obregón, en Hermosillo.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó que Margarita Tarazón Rodríguez, adulta mayor que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Hermosillo, fue encontrada con vida.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora informa que, MARGARITA TARAZON RODRIGUEZ fue localizada con vida.



“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/IHahls7qYG — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) September 18, 2025

Tarazón Rodríguez había sido visto por última vez el día de ayer miércoles 17 de septiembre en la colonia Álvaro Obregón y se temía que su integridad física estuviera en riesgo.

Ayer mismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) activó el protocolo ALBA para su localización.

Se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula de Protocolo ALBA para la búsqueda y pronta localización de MARGARITA TARAZÓN RODRÍGUEZ, de 63 años de edad. Desapareció el 17 de Septiembre de 2025, en Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/nbsVMqYRxd — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 18, 2025

La Fgjes solicitó la colaboración de la ciudadanía para compartir la cédula de búsqueda y aportar cualquier información que ayudara a dar con su paradero, siendo hoy jueves localizada.