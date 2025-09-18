Hallan con vida a Margarita Tarazón en Hermosillo
La mujer de 63 años de edad fue localizada este jueves, luego de reportarse el día de ayer su desaparición en la colonia Álvaro Obregón, en Hermosillo.
La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó que Margarita Tarazón Rodríguez, adulta mayor que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Hermosillo, fue encontrada con vida.
Tarazón Rodríguez había sido visto por última vez el día de ayer miércoles 17 de septiembre en la colonia Álvaro Obregón y se temía que su integridad física estuviera en riesgo.
Ayer mismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) activó el protocolo ALBA para su localización.
La Fgjes solicitó la colaboración de la ciudadanía para compartir la cédula de búsqueda y aportar cualquier información que ayudara a dar con su paradero, siendo hoy jueves localizada.