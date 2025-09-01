La mujer dijo que tuvo una discusión con su pareja y que el tiempo que estuvo ausente se encontraba en un departamento que le prestó un conocido.

Jazmín Bustamante Verdugo, de 31 años, quien había sido reportada como desaparecida en Hermosillo ya fue localizada sana y salva, por lo cual la cédula de protocolo ALBA ha quedado desactivada.

La mujer no era localizada desde el pasado 28 de agosto, cuando fue vista por última vez en la colonia Balderrama, en la zona centro de la capital sonorense.

Fue el domingo que se difundió la cédula de búsqueda para que la ciudadanía colaborara en su ubicación.

Este lunes se informó que Jazmín Bustamante regresó por su propia cuenta, luego de que se enterara que era buscada por sus familiares.

Señaló que el jueves pasado tuvo una discusión con su pareja y que el tiempo que estuvo ausente se encontraba en un departamento que le prestó un conocido.

Finalmente, Bustamante dijo no haber dado aviso ya que no llevaba consigo el celular y además que se encuentra bien, en buen estado de salud y que no fue víctima de ningún delito.