La Fiscalía de Sonora ha compartido la cédula de protocolo ALBA para la búsqueda y localización de Jazmín Bustamante, desaparecida desde el pasado 28 de agosto de 2025 en Hermosillo, Sonora.

Bustamante, de 31 años de edad, fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la Colonia Balderrama. Según la ficha, vestía unos leggins color café y una blusa color negra.

Hasta la fecha se desconoce su paradero, por lo cual se teme que su integridad física pueda encontrarse en peligro.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre ‘VALERIA’, y padece trastorno límite de personalidad.

Otra de sus características son:

Complexión: Delgada.

Delgada. Cara: Ovalada.

Ovalada. Frente: Mediana.

Mediana. Ojos: Medianos, color café claro.

Medianos, color café claro. Cejas: Regulares.

Regulares. Nariz: Mediana.

Mediana. Boca: Mediana.

Mediana. Cabello: Lacio, castaño oscuro.

Finalmente, se puso a disposición el número telefónico (662) 289 88 00 Ext. 15701 911 y el correo electrónico: alertas.desaparecidos@fiscalia.sonora.gob.mx para cualquier reporte que sirva para su localización.