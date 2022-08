Agua acumulada en las presas alcanza para este año y el 2023 en Hermosillo

Con lo captado por las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, más la recarga de la batería de pozos, Hermosillo tiene resuelto el abasto de agua para lo que resta del 2022 y para afrontar el 2023, consideró el alcalde Antonio Astiazarán.

De acuerdo a datos de Conagua, al domingo 21 de agosto la presa Rodolfo Félix Valdez, mejor conocida como El Molinito, estaba a un 53 por ciento de su capacidad, mientras que la presa Abelardo L. Rodríguez está apenas al 12.7 por ciento de su nivel máximo.



"La verdad estamos contentos y lo hice público a través de mis redes sociales", manifestó el presidente municipal, al considerar que Hermosillo consume alrededor de 106 millones de metros cúbicos de agua anuales.

Tan sólo con el agua que se encuentra almacenada en El Molinito, de casi 70 millones de m3, y la presa Abelardo L. Rodríguez, con más de 20 millones de m3, tendríamos asegurada el agua para todo un año, y se tiene que tomar en cuenta la batería de pozos y entonces tenemos agua para este y para el próximo año, indicó.

Monitorean riesgos en Río San Miguel

En cuanto al incremento en el nivel del agua del Río San Miguel, el alcalde Antonio Astiazarán comentó que están trabajando con Protección Civil, con Servicios Públicos Municipales y con el Departamento de Bomberos para monitorear el cauce y lo que pudiera ocasionar algún riesgo.

Comentó que las lluvias de los últimos tres días ocasionaron afectaciones en San Pedro, en el Tazajal, en la Victoria y en Miguel Alemán.

El alcalde llamó a la comunidad a tener cuidado y no confiarse, pues aún no concluye el periodo de lluvias, por lo que hay que estar atentos y no cruzar canales ni arroyos cuando el agua esté fluyendo.

Informó que este lunes por la tarde visitaría a familias afectadas por las inundaciones en el poblado Miguel Alemán.