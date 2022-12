Cumplen sus mandas en el Cerro de la Virgen

Agradecer por favores a la Virgen de Guadalupe son llevados a casos extremos por ciudadanos que aprovechan la fecha para visitar a la Santísima Madre en el Cerro de la Virgen.

Cientos de peregrinos acudieron este lunes 12 de diciembre a visitar a la morenita al Cerro de la Virgen para agradecer los favores realizados por la Santísima Madre en su día.

Desde primera hora la zona de terracería bajo la cinta asfáltica que conduce a Guaymas fue el sendero para peregrinos que cumpliendo mandas se dirigían a este emblemático cerro que resguarda la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Cada manda es una historia diferente y un compromiso de fe por aquellos milagros que han salvado vidas, curado enfermedades o han protegido la salud de cercanos como es el caso de Darío Gil Valdenegro.

Darío es un Agente Ministerial de Investigación Criminal que vestido como fariseo de la etnia mayo de Huatabampo, su lugar de origen, caminó desde la avenida Xolotl como manda, después de que la Santísima lo ayudará a salir del cáncer de colon.

"Hace tres años me operaron de cáncer de colon, un tumor maligno y tengo tres años viniendo a cumplir mi manda con la Virgen de Guadalupe, así mismo vengo por la salud de mi esposa, ha estado malita también, ella tiene Lupus y la salud de mi familia", compartió Darío.

Después de llegar agotado por el tramo, Darío oró frente a la imagen de la Guadalupana al igual que Ramón Antonio Carranza Zamora quién desde la mitad del cerro, subió de rodillas para cumplir su manda.

"Yo tengo una manda que ya llevo 10 años con ella, pero anteriormente por la pandemia no había podido venir, vengo desde el tronconal y en otras ocasiones me he venido caminando desde allá", mencionó Antonio.

Más que nada, su manda es una tradición que le pasó su padre, en esta ocasión no viajó desde el tronconal a pie, llegó en carro, ya que le preocupaba la salud de su pequeña recién nacida, pero eso no fue impedimento para que desde la mitad de los escalones, subiera hincado pidiendo salud.

"A veces hay piedritas, pero tienes que subir, tomar reposo, la fe es lo principal para poder llegar, solo el primer año que vine caminando me salieron ampollas en los pies", compartió Ramón.

Los deportistas también agradecen sus logros, tal como lo es el caso de Michelle Molina López, quien participa en el equipo de Softball de la Universidad de Sonora.

"Mi familia siempre ha sido muy apegada a la iglesia, siempre nos han inculcado la fe y sobre todo a la virgen y al divino niño Jesús, nos han encaminado a tener fe y más que nada vengo agradecer por un año sin lesiones y por algunas situaciones personales que tengo, vengo a pagar una manda", compartió Michelle.

La joven comentó que se encontraba desayunando y aprovechó que andaba fuera de su casa para visitar a la Virgen y no dejar pasar este su día, sin agradecerle las bendiciones que le rodean, así mismo compartió que no importa lo ocupado que esté una persona, cuando se tiene fe, siempre habrá un momento para visitar a la madre santa.