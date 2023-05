Abrirán convocatoria de tinacos gratuitos en Hermosillo

Las entregas en el año 2022 fue en el sector Norte de Hermosillo, sin embargo, se detectó la necesidad de estos dispositivos para el Sur, por ello disondrán de mil 500 tinacos para toda la capital sonorense y áreas rurales.

Con una inversión estimada que oscila entre los 10 millones de pesos, la dirección de Participación Ciudadana de Hermosillo entregará mil 500 tinacos para diversos sectores de la ciudad, como parte del programa de instalación de tinacos.

Daniel García Escalante, titular de la dependencia municipal, informó que se está preparando otra vuelta de entrega de tinacos para pobladores de Hermosillo en aproximadamente un mes más y en esta ocasión, los tinacos serán donados por el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (Fais), del Gobierno Federal.

A decir del funcionario municipal, las entregas en el año 2022 fue en el sector Norte de Hermosillo, sin embargo, se detectó la necesidad de estos dispositivos para el Sur, por ello dispndrán de mil 500 tinacos para toda la capital sonorense y áreas rurales, donde se estima una inversión de 10 millones de pesos.

“El problema cuando vienen las lluvias, cuando se va la luz se deja de bombear agua al norte de la ciudad porque los pozos funcionan con electricidad, por tanto se deja de abastecer agua al norte, mientras que la parte sur la abastece el acueducto independencia, pero esto no quiere decir que no haya personas que no puedan acumular agua por falta de tinacos”, comentó.

Conoce los requisitos para obtener tu tinaco

Detalló que, los requisitos para solicitar ser beneficiado en esta segunda edición del proyecto, son los mismo de la convocatoria que se lanzó en 2022: copia de la identificación (INE) por ambos lados, recibo de Agua de Hermosillo, medidor de agua en el domicilio y el recibo de pago de predial del año vigente.

García Escalante indicó que, en caso de no contar con todos los requisitos se pueden hacer convenios con las personas, señaló el funcionario; además, en esta ocasión no solo se darán los tinacos, sino que se ofrecerá instalarlos.