Las escuelas de todo el país ya no podrán vender comida chatarra en sus tiendas

Tras la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas de todo el país, madres y padres de familia aplaudieron la medida de la Secretaría de Educación Pública, ya que podría ayudar a bajar los altos índices de obesidad infantil.

Entre los alimentos, que estarán prohibidos en las tiendas y cooperativas de planteles educativos, están los refrescos, frituras, dulces, chocolates, pastelillos, galletas, entre otros que tengas sellos de advertencia de consumo.

En su lugar, las autoridades fomentarán la venta de alimentos saludables, así como el acceso a agua potable.

Madres y padres hermosillenses aplaudieron la iniciativa, que ayudará a una mejor alimentación de los niños en la ciudad.

Uno de estos padres es Jesús Rodríguez, quien señaló la importancia de la sana alimentación, así como el aporte de esta medida para evitar enfermedades provocadas por la ingesta de la comida chatarra.

"Yo veo esta medida muy bien, pues hay mucha venta de cochinero en las escuelas, y la chatarra es algo que no los nutre, nosotros en la casa siempre les hemos dado lunch a nuestros hijos", aclaró.

Por su parte, Isabel Gutiérrez, mencionó que es una buena medida, porque los niños ya no están impuestos a comer de forma saludable.

"A mí me parece perfecto, aunque hay alguien a quien no (voltea a ver a su hijo), es una excelente medida porque los niños y las niñas ya no están impuestos a comer de manera sana", señaló.

A su vez, Emma Ángeles Guillén indicó que esta medida se debió implementar desde hace mucho tiempo, por la salud de los niños.

"Pienso que desee hace mucho tiempo debieron de haberlo hecho, pero no lo hacían porque es pérdida para los dueños de las tienditas, pero hay que ver primero la salud de nuestros hijos, y se lo digo porque tengo un diabético infantil en casa", explicó.

Además, Jorge Chávez resaltó esta medida como una buena opción, ya que en el país hay un alto índice de obesidad infantil.