La pequeña Kendra pelea contra el cáncer a sus 6 años

Leucemia linfoblástica aguda es el diagnostico que Kendra y su madre recibieron el año pasado; desde entonces la pequeña ha perdido compañeritos de lucha y eventos importantes como su graduación de kínder.

Con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, la pequeña Kendra Sofía de apenas 6 años de edad lucha por su vida como una verdadera guerrera.

Raquel Nohemí Figueroa Rodríguez, madre de la menor, compartió que ha sido un proceso muy doloroso y triste desde junio del año pasado cuando les dieron el diagnóstico.

La pequeña ha sido muy fuerte a los tratamientos de quimioterapia que ha recibido en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) donde dijo ha la atención es excelente por parte de todo el personal médico y de enfermería.

"Es muy difícil ver a mi pequeña hija sufriendo los dolores, someterse a las quimios, lo doloroso e incómodo de las agujas en sus bracitos y luego la caída de su pelito es lo que más puede a ella” , comentó la joven madre.

Kendra Sofía empezó con un dolor de piernas de manera constante, pero como normalmente era muy inquieta, pensaban que era por tanto que corría, brincaba y jugaba, relató Raquel Nohemí.

“Yo creí que se había caído o lastimado, pero el dolor fue constante, entonces ya me alarmó, por lo que la llevé de inmediato al centro de salud y con dolor particular pero me decía a lo mejor era un desagarre muscular” , relató.

Pensaron también que era parte de su crecimiento normal, pasaron cerca de dos meses y al principio no daban con lo que la pequeña estaba padeciendo, dijo.

Después la pequeña se agravó, tenía mucho cansancio y empezó a perder peso, pero lo curioso era que le hacían estudios de sangre y salía bien, por lo que los exámenes médicos seguían una y otra vez hasta que fue canalizada al HIES donde finalmente tuvieron un diagnostico.

Tener un paciente ontológico para alguien que no cuenta con los recursos es sumamente difícil, sería imposible poder pagar los tratamientos y quimioterapias, dijo, por eso ha sido invaluable contar con atención del HIES.

Cuando la pequeña fue diagnosticada estaba en puerta el fin de curso de kínder, estaba muy emocionada con la graduación y ya tenía su vestido listo para la fiesta, pero no pudo acudir ese día a la escuela.

Sus compañeritos se estaban graduando pero la pequeña Kendra ya estaba tomando sus primeras quimioterapias.

Es una niña muy inteligente y se da cuenta de la realidad que vive, a su corta edad ha visto cosas muy fuertes, algunos pacientes cerca de ella han fallecido, ella se da cuenta y sufre por ello, mencionó la madre de familia.

“Te duele el verla sufrir y llorar, se les ponchan las venas, porque las venitas ya no dan más a veces, a veces necesitan catetes u otras formas para lograr los procesos de canalización” , dijo con tristeza Nohemí.

Mencionó que Kendra continuara con sus tratamientos el tiempo que los médicos lo dispongan y con mucha esperanza de que pronto pueda sonar la campana y ser una sobreviviente más de esta enfermedad.

Actualmente la niña cursa el primer grado de primaria, pero no siempre puede acudir a sus clases, hay días que está muy agotada por las quimioterapias o en ocasiones se tiene que quedar internada varios días, comentó.

“Solo pido a Dios fuerzas para seguir adelante, tengo mucha fé que la niña recuperará la salud y pueda continuar con su vida de manera normal igual que todos los niños de su edad”, agregó la mamá de Kendra Sofía.