"Me da vergüenza escuchar lo que la gente piensa del PRI": Karina Zárate

La diputada local por el PRI expresó que no todos los militantes priistas son iguales.

" A mí no me da vergüenza decir que soy priista, lo que sí me da mucha vergüenza es escuchar lo que la gente piensa del PRI, de la gente que está ahí. No todos somos iguales ", expuso Karina Teresita Zárate Félix, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss en el programa de Expreso 24/7, edición matutina, la priista lamentó que el partido tricolor no haya tomado la oportunidad de mostrar que es una institución democrática en el proceso de selección de su dirigente estatal en Sonora, puesto en el que se impuso a Onésimo Aguilera.

El PRI en este momento está perdiendo una oportunidad de demostrar que es diferente, de demostrarse como una institución democrática. No se trata de si es una fórmula o la otra, los cuatro son militantes del partido y tienen su oportunidad, y por lo mismo, la oportunidad y el espacio hay que ganarlo Karina Zárate



Agregó que no está de acuerdo con la idea que manifestó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre armar a las familias mexicanas para su defensa propia.

Invitaciones a otros partidos

Sobre las especulaciones de que algunos militantes del PRI se habrían de cambiar de partido, Zárate Félix aseguró que ella y sus compañeros siguen en el PRI a pesar de las invitaciones de unirse a otros partidos.