Jóvenes hermosillenses profieren transportes por aplicaciones digitales

La utilización de aplicaciones de transporte se ha convertido cada vez más en una tendencia recurrente entre los jóvenes hermosillenses, para trasladarse a escuelas, trabajo o fiestas.

El uso y gasto en estas aplicaciones digitales varía, representando desde un 4 hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales.

Soledad Martínez, una joven estudiante, compartió su experiencia al afirmar que el mes pasado gastó 254 pesos en estas aplicaciones, lo que representó aproximadamente un 4 por ciento de su presupuesto mensual.

Por otro lado, Jennifer Reyes señaló que este puede rondar entre 2 mil pesos, cifra que equivale al 40 por ciento de su sueldo.

Asimismo, Alberto Paniagua, explicó que su gasto varía entre los 50 y los 300 pesos al mes en estas aplicaciones, esta cifra representa un rango que va desde un 7 por ciento hasta un 38 por ciento de sus ganancias mensuales, lo que evidencia la disparidad en los porcentajes.

Falta de camiones

“No hay suficiente unidades de transporte público, ni en tiempo y forma” indicó como factor de su uso constante “si fuera por mi, de por vida agarro camiones pero ni hay”, comentó.

Eliza Acosta también compartió su perspectiva al respecto, “no tengo carro y no me gusta el bus, el camión lo uso nomas para ciertas salidas como la uni, pero para otros lados es menos accesible, me deja en un lugar y tengo que caminar” indicó, donde su gasto en aplicaciones oscila entre los 300 y 400 pesos mensuales", una cifra de aproximadamente un 5 por ciento de sus ingresos mensuales.

Estos testimonios ofrecen una visión diversa de cómo los jóvenes hermosillenses manejan su presupuesto en relación a las aplicaciones de transporte, donde la variación refleja la importancia que cada individuo asigna a esta forma de movilidad y cómo se ajusta a su situación financiera.

El gasto en aplicaciones de transporte se ha vuelto un elemento significativo en las finanzas de los jóvenes de Hermosillenses, quienes evalúan su presupuesto para asegurarse de que esta inversión esté alineada con sus prioridades y posibilidades.