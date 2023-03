Realizarán Jornada de Esterilización en el Parque Las aves

Los dueños de perros y gatos de la colonia Las Isabeles podrán aprovechar el beneficio de manera gratuita.

El próximo 24 de marzo el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal realizará la Jornada de Esterilización Gratuita para perros y gatos en el parque Las Aves ubicado en la colonia Las Isabeles, invitan a los vecinos del sector a anotar a su mascota.

El horario de atención será de 9:00 a 14:00 horas, los dueños interesados en esterilizar a sus perros y gatos pueden comunicarse al 6623470005 para apartar su lugar.

Los requisitos para la esterilización gratuita de perros y gatos son: no tener garrapatas, que la mascota tenga ayuno de 10 horas en las cuales no deberá ingerir alimentos ni agua, en el caso de las hembras no estar en celo ni amamantando.

Además la mascota debe tener más de tres meses de edad, no estar enfermos y de preferencia presentar a los perros con correa y a los gatos en jaula. Es importante que las personas registren a su mascota para apartar el lugar.

El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal lleva jornadas de esterilización gratuitas a las colonias, los ciudadanos pueden solicitarla directamente, para ello los requisitos son realizar un pre-registro de las mascotas con nombre y teléfono del propietario, se deben juntar al menos 40 entre perros y gatos.

Los vecinos deben ubicar un punto en la colonia que puede ser una casa, un parque o Centro Hábitat, el lugar debe contar con energía eléctrica, por último deberán acudir con el listado a las instalaciones del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal ubicado en calle De las Flores sin número entre bulevar Solidaridad y Maza de Juárez en la colonia Libertad en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.