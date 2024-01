Jorge Medina es un Superhéroe de la vida real

El cáncer de su sobrino de 8 años hizo que Jorge Medina consolidara la fundación Corazón de Superhéroe, un proyecto que tenía en mente desde joven, pero que lanzó formalmente hace 3 años.

En 2020, en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, la familia Medina enfrentó un desafío aún más grande: el cáncer tocó la vida del pequeño Nahim, de 8 años.

Esta experiencia llevó a Jorge Medina, tío del infante, a consolidar la fundación Corazón de Superhéroe, un proyecto que tenía en mente desde joven, pero que se concretó formalmente hace 3 años.

“Cuando vives una situación así, te das cuenta de que afecta no solo al enfermo, sino a toda la familia. Desde cómo te organizas hasta cómo actúa cada miembro” , compartió Jorge Medina.

Nahim, ahora de 11 años, ha superado parte de su batalla contra el cáncer, “ya tocó su campanita”, dijo el familiar con una sonrisa en el rostro. Actualmente, se encuentra en revisiones periódicas para asegurar que el padecimiento no regrese.

Busca apoyar a los niños

Impulsado por esta vivencia, Jorge descubrió un ferviente deseo de apoyar a otros niños que luchan contra enfermedades similares.

Fue así que, por primera vez, en diciembre de 2020 decidió encarnar a Santaclós para entregar obsequios en hospitales infantiles y casas hogares.

“Llegué (vestido de Santa) a una taquería enfrente de mi casa y el taquero dejó de picar la carne, el cajero dejó de cobrar y la gente dejó de comer. Todo mundo en ese momento volteó y empezó a aplaudir, en una manera de respeto y esperanza. Es cuando dices ‘a la torre, no solo es ponerte el traje, es un compromiso’” , recordó Jorge con entusiasmo.

La iniciativa liderada por Jorge experimentó un cambio significativo, ya que Santaclós amplió sus horizontes, y se adentró en el ámbito de las pláticas motivacionales.

Este cambio lo llevó a visitar diversos lugares, entre ellos el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), donde compartió mensajes inspiradores con los jóvenesy sus familiares.

“Tocamos puertas en las escuelas y ya después los mismos maestros nos invitaban a que le diéramos plática a los papás, después fueron los papás que decían ‘oye, quiero que vengas a mi empresa, me interesa y yo pos órale, qué padre’” , comentó sobre como extendió su compromiso con la comunidad.

Involucrado en la comunidad

Jorge detalló que la raíz de su altruismo se remonta a sus días de juventud, ya que formó parte de equipos y grupos juveniles y religiosos, con el objetivo de hacer el bien para los demás.

En diciembre de 2023 fue invitado por el Ayuntamiento de Hermosillo a dar el banderazo de arranque del operativo navideño de seguridad.

“Le dije los policías ‘de ustedes depende que todas las familias tengan una Navidad muy bonita en cuestión de seguridad, que no haya accidentes, que las personas sean responsables. Que no nos robe el Grinch esos regalos’. He tenido experiencias bien fregonas que te llevas en el corazón” , detalló.

Jorge expresó que una de sus metas para el año 2024 es establecer una “Escuela de líderes”, que estará destinada a cultivar superhéroes del día a día, ciudadanos ejemplares y fomentar una mentalidad de acción positiva.