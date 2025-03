En el Día Internacional del Síndrome de Down, Jesús Souffle Olaje comparte su historia de vida como un testimonio de disciplina, dedicación y pasión.

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, un día que busca concienciar en la sociedad y destacar la importancia de la autonomía e independencia individual de quienes tienen esta condición.

Un importante ejemplo sonorense es Jesús Souffle Olaje, quien ha roto barreras y se ha abierto camino con dedicación y disciplina.

Desde hace 10 años, es auxiliar de oficina en el DIF Sonora, un trabajo que la apasiona y que desempeña con ejemplar excelencia.

"Contesto los teléfonos, llevo correspondencias y aproveché la oportunidad de trabajar ahí. Me encanta" , contó en entrevista con Marcelo Beyliss y Gloria Pérez Cosío en la sección 'Actitud Inclusiva', del noticiero matutino 'Expreso 24/7'.

Destacado alumno

Antes de obtener su puesto en el DIF, Jesús se preparó en el Centro de Capacitación Ocupacional 'Manos a la Vida', donde se preparó durante tres años para incorporarse al campo laboral: trabajó en los talleres, incursionó en la cocina, se desempeñó como mesero en la cafetería y se convirtió en capitán de meseros.

Posteriormente, realizó sus prácticas en el Hotel Lucerna y se graduó como auxiliar de oficina, con el claro objetivo de ejercer su carrera en el DIF Sonora.

"Era uno de mis sueños, el mejor sueño que nunca he recibido. Cuando yo me enteré de que iba a trabajar ahí, brinqué, me emocioné ahí en la escuela porque mi sueño era trabajar ahí y ahora puse lo pies en DIF Sonora" , relató.

Gran deportista

Además de su prolífica trayectoria profesional, ha logrado diversos logros en el deporte: "soy campeón mundial internacional en jabalina" , disciplina en la que ha acumulado 63 medallas, de las cuales 20 son de oro.

También ha viajado a diferentes países y ciudades para competir en softbol, siendo su competencia más reciente en Nueva Jersey, en la que su equipo resultó campeón.

Jesús es un hombre que muestra responsabilidad social con enfoque en el activismo, y prueba de esto es su propuesta de la creación de un nuevo programa para estructurar la sociedad en México en cuanto al tema migratorio.

Según contó, planea un proyecto con el que pretende apoyar a las personas que llegan a México en busca de mejores oportunidades para que puedan trabajar y "tener algo para regresarse a su país" .

El orgullo de sus padres

Para los papás que esperan la llegada de un bebé con síndrome de Down, Jesús les recuerda que no es una enfermedad, sino una característica más con la que nacen, por lo que los llama a criar a sus hijos con mucho amor y, sobre todo, a apoyarlos completamente.

"Me siento orgulloso porque mis padres también están orgullosos porque he conseguido trabajar y también cubro los gastos de mi casa, pago la comida y apoyo en diferentes cosas" , declaró.

Su disciplina y trabajo lo han llevado a cumplir distintos sueños también a nivel personal. El año pasado, conoció en el Palenque de la Expogan Sonora a Pedro Fernández, con quien cantó 'Hasta el fin del mundo'.

"Gracias a Pedro Fernández cumplí un sueño" , expresó con emoción.