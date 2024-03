Jazmín Antúnez se abre paso en la química

La estudiante del Cobach Villa de Seris se quedó con el tercer lugar de la Olimpiada Nacional de Química.

El trabajo y dedicación de Jazmín Paola Antúnez López, estudiante de sexto semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel Villa de Seris, rindió frutos a nivel nacional.

La joven hermosillense obtuvo la medalla de bronce en la edición 33 de la Olimpiada Nacional de Química, celebrada en Cuernavaca, Morelos, que se celebró del 22 al 24 de febrero.

“La olimpiada inició en junio de 2023 con un examen selectivo en el que eligieron a unas 70 personas de Sonora. Luego, nos entrenaron cada fin de semana, desde viernes hasta domingo, enseñándonos temas de química a nivel universitario y realizando exámenes de eliminatorias presenciales.

Finalmente, quedamos seis como la selección de Sonora para representar en el nacional” , compartió sobre su experiencia en el certamen nacional.

La alumna de 17 años detalló que el proceso de la Olimpiada Nacional de Química se dividió en dos fases: la primera fue el 19 y 20 de enero, cuando realizaron tres exámenes para hacer una selección de los mayores puntajes y pasar a la etapa presencial en Cuernavaca, Morelos.

“Allí hicimos el examen experimental y el examen internacional. Posteriormente, eligen una preselección para ir entrenándolos y seleccionar al equipo nacional que representará a México en las internacionales iberoamericanas”, agregó.

Durante su preparación, Jazmín y los demás participantes del Estado fueron asesorados por exolímpicos de la Universidad de Sonora, quienes les brindaron conocimientos especializados en cuatro áreas de la química: analítica, inorgánica, fisicoquímica y orgánica.

“No fue fácil, cada día que estuve en la olimpiada fue un reto, me retaba a ser mejor persona y mejor estudiante, me gustó mucho” , expresó Antúnez López con emoción.

Seguirá en desarrollo

Jazmín señaló que en su área había solo ocho mujeres de los 24 participantes, pero confía en que, con el tiempo, habrá más presencia femenina en la ciencia.

“Fue en la secundaria cuando descubrí que la química era mi materia favorita, pero no fue hasta la preparatoria que me involucré más. Participé en un concurso que Cobach hace anualmente en química, y eso me dio la oportunidad de ver la química desde otra perspectiva, más allá de la escuela, como un interés personal” , manifestó la medallista.

Jazmín compartió que es su segunda participación en la Olimpiada Nacional de Química; la primera fue en 2022 gracias a la invitación de la maestra Blanca Julia Millánez.

“Quiero seguir estudiando estos temas y estoy considerando es- tudiar la licenciatura en Química en la Universidad de Sonora. Actualmente, estoy aplicando para un campamento en Estados Unidos donde eligen a dos mexicanas. Seguiré buscando oportunidades para desarrollarme en la ciencia” , agregó.

Finalmente, Jazmín mencionó el apoyo fundamental de su familia, no solo en este proceso, sino en cada actividad en la que se involucra, quienes le han expresado sentirse orgullos.