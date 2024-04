Jaime Quijada lleva diversión y enseñanzas a los pequeños con sus títeres

Las marionetas se convirtieron en una herramienta vital para la labor educativa de Jaime como maestro.

A fin de transmitir valores a sus alumnos de educación primaria, el profesor Florentino Jaime Quijada, residente de Hermosillo, se adentró en el arte de las marionetas.

De acuerdo al hoy docente jubilado de 54 años, esta pasión comenzó a gestarse en 1998, al asistir al módulo de un diplomado en Cuernavaca, Morelos con la profesora Ana Polanco.

" Vi una obra que se llama 'Amor que Vuela y Rasguña', me enamoré de los títeres, nos dieron un taller de 13 horas y fue suficiente para que me enganchara ", recordó.

Desde entonces, las marionetas se convirtieron en una herramienta vital en su labor educativa, misma que lo ha llevado a presentarse en diversas localidades dentro y fuera del país, así como a participar en dos ocasiones en el Festival Mundial de Títeres.

" Los títeres son una herramienta muy importante porque capta la atención del niño. Si yo me pongo a hablar, hablar y hablar, no me ponen tanta atención como si sacara un títere, jala la atención el objeto ", explicó.

Además de su labor en primaria, el profesor Quijada compartió su pasión por los títeres con estudiantes de la Escuela Normal Superior, a través de clases de educación artística.

'Pedro y el Lobo' con títeres

Sobre su más reciente obra, apoyada por el Circuito Nacional de Artes, 'Pedro y el lobo. Cuento Musical con títeres', dirigida a niños entre 6 y 12 años de edad, Florentino destacó abordar temas de amistad, compañerismo y valentía.

" Me llevó 5 meses hacer los 9 títeres. Son 9 personajes y hay muchos detalles; por ejemplo, ponerle los dientes al lobo, las orejas y los ojos. Se requiere mucho tiempo. Es un proceso creativo lento pero fascinante ", agregó.

Dicha obra se ha presentado en español y francés desde su estreno el 24 de febrero del presente año, en el auditorio del Museo de Arte de Sonora (Musas), mismo que también se encuentra disponible en inglés para giras nacionales e internacionales.

La próxima presentación de 'Pedro y el lobo. Cuento Musical con títeres' en Hermosillo será el 16 de junio en la Sala Alberto Estrella de la Universidad de Sonora, como parte de los festejos del 70 aniversario de la Academia de Arte Dramático de la institución educativa.

Las personas interesadas en conocer más acerca del docente y sus obras pueden seguirlo y/o comunicarse a través de las redes sociales de Facebook e Instagram buscándolo como Jaime Florentino Cía Títeres.