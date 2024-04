Isela Montes de Oca atenderá las necesidades del distrito XI de Hermosillo

A partir de este sábado, Isela Montes de Oca, comenzará su campaña como aspirante a diputada local del distrito XI de Hermosillo.

En punto de las 00:00 horas de este sábado 20 de abril dio inicio el arranque de campaña de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Isela Montes de Oca, quien estará en la contienda por el distrito local XI de Hermosillo.

La candidata compartió en exclusiva con 'e Media' que busca representar al distrito XI de Hermosillo por su diversidad y así trabajar de la mano para mejores las condiciones de la etnia seri en Punta Chueca, la comunidad de Bahía de Kino, pobladores de Miguel Alemán y la representación Triqui.

“Vamos a estar recorriendo todas las colonias del distrito XI, lo hemos venido haciendo ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora oficialmente en campaña; vamos a estar tocando próximamente todas las casas y todas las colonias, necesarias que hagan equipo con nosotros los hermosillenses que ahora sí se sumen a escucharnos, y por supuesto, pues estamos listos para escucharlos también” , aseguró.

Isela Montes de Oca compartió que una de las principales tareas en estos días de campaña va a ser escuchar cada una de las peticiones de la gente, pues aseguró que hay muchas necesidades, principalmente en colonias del poniente de Hermosillo.

“Hay muchísima diversidad, entonces las necesidades son muy particulares en ciertas zonas, por ejemplo La Cholla Los Arroyo, Villa Mercedes y demás tienen muchas necesidades, también sobre todo en un tema de limpieza, por supuesto hay tema de drogadicción no sólo en estas colonias sino que es un problemas muy lamentable en todo nuestro país en los jóvenes” , afirmó.

La candidata explicó que desde hace 14 años se le han brindado las oportunidades para poder trabajar en favor de la comunidad y de ganar el distrito XI local, su trabajo se enfocara en la niñez, las mujeres y en la diversidad.

“Soy una mujer de resultados, así lo he hecho desde que empecé hace 14 años mi carrera profesional, mi mundo siempre ha sido en este mundo del servicio público siempre he estado atenta y muy cercana a las necesidades de los habitantes de Hermosillo a través de muchos programas desde distintas oportunidades y posiciones y por supuesto me enorgullece mucho darle voz a los que no la tienen” , finalizó.