Actualizamos el protocolo para la prevención de acoso y hostigamiento: ISAF

La Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización compartió durante la transmisión de Expreso 24/7 que recientemente actualizaron el protocolo contra la prevención y que van a tomar cartas en el asunto en cada reporte que reciban.

El pasado 8 de marzo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) anunció el nuevo protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral, por lo que la auditora Mayor, Beatriz Huerta Urquijo, compartió algunos datos sobre el documento y cómo trabajan en la dependencia por llegar a la igualdad total.

“Desde que tomé posesión el 9 de junio del año pasado hemos estado trabajando mucho en la igualdad de género, ISAF era antes de eso un territorio de varones, se veían muy pocas mujeres en la auditoría, actualmente, de 290 empleados, 122 son mujeres, aproximadamente 48% de mujeres y 52% de hombres, ya lo estamos igualando” , comentó.

Mencionó que la idea de cambiar este protocolo nació luego de una revisión al que ya existía, en la que notó una desactualización, por lo que durante los meses de enero y febrero trabajaron en él para presentarlo el 8 de marzo, luego de recibir pláticas con la fiscal Claudia Indira Contreras, la Dra. Mireya Scarone y la Maestra Silvia Nuñez en las que también participaron hombres de la institución.

Contra el acoso y la discriminación

“Al hacer esta revisión y esta actualización se hizo con el objetivo de de evitar este tipo de actos, que están tipificados en las leyes; una de las leyes que tipifica que no debe haber ese tipo de diferenciación entre hombres y mujeres se encuentra en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” , agregó.



Comentó que también deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos, además de declarar que hombres y mujeres son iguales ante la ley; esto, relata, se fue consultando con especialistas, lo que ofreció un protocolo más actualizado y acorde a las leyes que condenan el acoso y la discriminación.

“Cuando yo llegué sí había prácticas de acoso, no te puedo decir que no vaya a seguir habiendo, pero lo que sí quiero comentar es que hubo ceses, cuando entré había altas administrativas de este tipo de agresión, y no solamente dentro del ISAF, también había quejas de los auditados, mencionando que los auditores llegaban con impotencia y agresivos, estamos tratando de disminuir todo eso con este protocolo” , finalizó.