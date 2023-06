"Mientras haya una mamá ABC y no haya justicia ahí vamos a estar": Juanita

Como parte de las actividades de este 5 de junio, iniciaron con una misa por fuera de las instalaciones de la guardería en punto de las 8:00 horas y una más en la parroquia de La Sagrada Familia a las 11:00 horas para aquellas familias que no pueden estar en el inmueble.

Para exigir justicia durante la conmemoración por el 14 aniversario del incendio en la Guardería ABC, una de las madres invitó a la comunidad hermosillense a sumarse a la marcha que realizan de la guardería a las escalinatas de la Universidad de Sonora.

Juanita Luna Hernández, mamá de Jontathan Jesús, informó para el noticiero EXPRESO 24/7, que como parte de las actividades de este 5 de junio, iniciaron con una misa por fuera de las instalaciones de la guardería en punto de las 8:00 horas y una más en la parroquia de La Sagrada Familia a las 11:00 horas para aquellas familias que no pueden estar en el inmueble.

"No es fácil, son 14 años de estar pidiendo justicia, 14 años que no hay ningún responsable por la muerte de nuestros hijos, nos sumamos a una marcha cada años, una marcha pacífica pidiendo justicia, una marcha familiar, porque a lo largo de 14 años vinieron nuevos hijos que han estado con nosotros en la lucha y a pesar de que no conocieron a sus hermanos, hay una amor inquebrantable", comentó.

¿Cómo los perciben la sociedad?

De igual manera, consideró que son 14 años que no se olvidan, sin embargo, ha percibido que a la sociedad les da "urticaria", pues muchas veces tienen cierta incertidumbre en la manera en la que tratan a las madres ABC.

"Soy una mamá como cualquier otra, voy a la escuela, entrego hijos, voy al super, a los campos deportivos. Hay que tener esa empatía porque finalmente somos madres, tenemos hijos, nietos, es un dolor", dijo.

Explicó que, desde las 5:00 horas de este lunes, las madres integrantes de la agrupación Manos Unidas acudieron a la Guardería ABC, para colocar flores, arcos y otro tipo de ornamenta para el lugar.

"Algo que nos recuerde que hay están nuestros hijos, no quisiéramos pero tenemos que hacerlo, porque si nosotras olvidamos, pues más la sociedad, mientras haya una mamá ABC y no haya justicia, ahí vamos a estar al pie de la lucha", aseguró.

Seguirán exigiendo justicia

Recordó que, además de las madres están los sobrevivientes del incendio, quienes actualmente son jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 16, 17 y los 18 años, quienes seguirán exigiendo justicia a las autoridades.

"También hay un rezago de salud de algunos jóvenes que la ciudadanía desconoce, el día a día de ellos y de nosotros y es muy triste, por ello tenemos que seguir peleando", reiteró.

A decir de la madre afectada ante el informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardería ABC, estarán a la espera de que encuentren un responsable de la muerte de sus hijos y que activen esos mecanismos en la Fiscalía y tengan a un responsable.

Luna Hernández señaló que, en Sonora se giraron órdenes de aprehensión y desafortunadamente una ficha roja que no han visto y hasta el momento son cuatro las personas sentenciadas.