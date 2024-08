Investigarán muerte de 8 gatos en colonia Ley 57

El caso de los felinos muertos se dio a conocer en redes sociales y los vecinos le informaron a las autoridades que el presunto responsable es una persona en situación de calle.

Luego de darse a conocer la noticia a través de redes sociales en días pasados sobre ocho gatos muertos en la colonia Ley 57 en Hermosillo, el Instituto Municipal de Salud y Bienestar Animal iniciará los procesos de investigación correspondientes, informó David Palafox Celaya.

El titular del Instituto señaló que acudieron al lugar y los vecinos informaron que al momento hay un presunto responsable, quien es una persona en situación de calle.

"El día jueves 8 de agosto, acudieron los inspectores a verificar y platicando con los vecinos extraoficialmente, nos dijeron que el responsable es una persona en situación de calle, un vagabundo, pero los inspectores recorrieron las calles sin encontrar al presunto responsable" , agregó.

Imposibilidad de realizar la necropsia

Palafox Celaya mencionó que los ochos cuerpos de los gatos ya no se encuentran en la colonia, por lo que no se puede acudir ante las autoridades correspondientes para presentar los cuerpos y que se les realice la necropsia para realizar el proceso de investigación.

"Los gatitos muertos ya no están, ya no los tienen en su poder, ya no los tienen para ir y presentar una denuncia y llevar a los animalitos para que se les haga la necropsia y que obviamente se haga un proceso de investigación correcto" , puntualizó.

El titular del Instituto añadió que realizarán rondines en los siguientes días en coordinación con la Policía Municipal para lograr localizar a esta persona y realizar la indagatoria.