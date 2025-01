Cámaras de seguridad podrían aclarar el accidente.

Luego de que un menor de edad fuera atropellado por una unidad del transporte urbano en Hermosillo, la Fiscalía de Sonora informó que se están haciendo todos los dictámenes correspondientes para establecer la posible responsabilidad del conductor ante este hecho.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Rómulo Salas Chávez, relató que el menor de edad se encuentra delicado de salud y en espera de su recuperación.

“Por lo pronto me dicen, me reportan que el niño está delicado, entiendo que aún se mantiene con vida, es lo que me están reportando mis colaboradores y estaremos pendientes del estado de salud del menor hasta en tanto, por supuesto, se puede recuperar”, indicó.

Salas Chávez precisó que se tiene el conocimiento de una cámara de vigilancia que pudo haber captado el momento de este accidente y así determinar la culpabilidad del conductor, indicando que los padres de familia podrían no tener cargos ante está situación.

Dependiendo de cómo se torne el asunto, podría establecerse una responsabilidad en contra del chofer el cual se vio involucrado en este lamentable hecho y será en las próximas horas que se determinará su situación legal.

Fue el pasado lunes 27 de enero alrededor de las 17:00 horas cuando un camión del transporte urbano arrolló a un menor de edad, luego de que este saliera corriendo safándose del cuidado de su madre en una de las calles del centro de Hermosillo.