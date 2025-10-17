Hermosillo se consolida como referente en innovación y sostenibilidad urbana tras Foro Mundial de Energía Solar 2025.

El Foro Mundial de Energía Solar 2025 concluyó en Hermosillo con una jornada que puso sobre la mesa un tema crucial: el futuro de las ciudades en un mundo que enfrenta la crisis climática.

La sesión de cierre estuvo encabezada por la conferencia magistral del profesor Carlos Moreno, creador del modelo de 'Ciudades de 15 minutos', quien hizo un llamado a replantear la manera en que vivimos y construimos para lograr entornos urbanos más humanos, sostenibles y equitativos.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez abrió la sesión destacando que los cambios más profundos frente al calentamiento global deben gestarse desde lo local.

"El calentamiento global no va a terminar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cambiando prácticas y costumbres" , aseguró al señalar que Hermosillo enfrenta el desafío de reducir su expansión horizontal y su dependencia del automóvil.

Por su parte, Carlos Moreno explicó que el concepto de Ciudades de 15 minutos busca reorganizar los espacios urbanos para que las personas puedan acceder a servicios esenciales —trabajo, educación, salud, comercio y recreación— en un radio máximo de 15 minutos desde su hogar.

Con este modelo, se pretende recuperar el equilibrio entre calidad de vida, sostenibilidad ambiental y cohesión social. Sin embargo, el investigador advirtió que la urbanización acelerada y la dependencia del automóvil están asfixiando a las urbes latinoamericanas: el 84 por ciento de la población del continente vive ya en zonas urbanas, donde el transporte individual representa más del 40 por ciento del consumo energético y cerca del 60 por ciento de las emisiones de CO₂.

El programa incluyó conferencias sobre energía solar, hidrógeno verde y transición industrial, con ponencias de Fabián Barsky, Gladiomar Hernández y Saturnino Campoy, además de paneles sobre liderazgo femenino y financiamiento energético.

Con esta agenda que combinó ciencia, tecnología y visión social, el Foro Mundial de Energía Solar 2025 consolidó a Hermosillo como un referente internacional en innovación y sostenibilidad urbana.