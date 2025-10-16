Agua de Hermosillo informó que una tubería de 20 pulgadas de diámetro está siendo atendida por las cuadrillas especializadas en el tema, quienes colocarán carrete de interconexión para corregir el derrame, esto en el sector bajo norte de Hermosillo.

El organismo operador del agua de Hermosillo informó que más de 30 colonias podrían presentar una variación en el servicio del vital líquido en el sector norte bajo de la ciudad capital.

De acuerdo con Agua de Hermosillo, una tubería de 20 pulgadas de diámetro está siendo atendida por las cuadrillas especializadas en el tema, quienes colocarán carrete de interconexión para corregir el derrame.

Ante esto, se prevé que las y los habitantes del sector podrán experimentar baja presión o intermitencias en el suministro de agua potable.

Colonias que se verán afectadas

Periodista, Pitic, Issste Federal, Modelo, San Benito, Balderrama, Olivares, Choyal, Puesta del Sol, Pimentel Los Rosales, Jesús García, Isabeles, Las Torres, Luis Encinas, San Javier, Los Viñedos, Villa Fontana, Nueva España e Internacional.

Además, Palmira, Sahuaro, Las Plazas, Álvaro Obregón, Sonacer, Rancho Bonito, Cuartel Zona, Valle Dorado, Nuevo Sahuaro, Amanecer, 22 de Septiembre, Constitución, Progresista, Santa María, Francisco Villa y sector aledaño.

El personal operativo informó que se espera que el servicio se reanude gradualmente mediante la apertura de válvulas de control y la inyección de agua a la red de conducción, normalizando el suministro por la mañana del viernes 17 de octubre.