Chofer detenido en persecución no pertenece al Transporte Público: Imtes

La directora del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) explicó lo sucedido con un camión que protagonizó persecución policiaca el lunes por la tarde.

El chofer de la unidad de transporte que inició una persecución a la entrada de Hermosillo el pasado lunes, no pertenece a las empresas operadoras del servicio en la entidad ni al Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), aseguró Lirio del Castillo Salazar.

La directora del Imtes mencionó que la persona que manejaba esta unidad es oriunda de la Ciudad de México y no forma parte de los choferes que prestan el servicio en la entidad.

“Son cinco unidades que salieron de la Ciudad de México que vienen a Hermosillo para incorporarse al servicio público de transporte en la ciudad; venían los choferes manejando en grupo, eran cinco y se separaron dos, habían tenido algunos incidentes de persecución a lo largo del camino, fue lo que nos informaron.

“No preguntamos en qué parte del trayecto, pero sabemos que no fue en Sonora, y ya venían a la defensiva; el chofer venía de la Ciudad de México, no es un chofer registrado en el estado y esas unidades no prestan el servicio público en Hermosillo” , explicó.

Los choferes de las unidades mencionadas son personas contratadas por una empresa externa únicamente para conducir los vehículos y dejarlos en el centro pernocta y después regresar a su ciudad de origen, detalló la funcionaria estatal, quien añadió que los camiones apenas serán valorados y cumplirán con sus trámites para después ser utilizados para brindar el servicio de transporte público.

“Las otras cuatro unidades sí llegaron al patio de la pernocta donde van a pasar por un proceso de registro público de transporte, inspección, verificación, rotulación, aplicación de toda la tecnología y ya después se incorporan al servicio público de Hermosillo.

“Una unidad quedó detenida y ya las empresas entrarán en un proceso legal para poder recuperar la unidad y obviamente el tratamiento que requiera el chofer” , subrayó.

Los hechos mencionados tuvieron lugar el lunes por la tarde, cuando el chofer de una unidad rotulada similar a las del Transporte Urbano, protagonizó una persecución policiaca en la carretera Hermosillo-Guaymas, por conducir de forma intempestiva.