Ante los recientes hechos en donde se dio a conocer que jóvenes menores de edad habrían provocado riñas por fuera de las secundarias 57 y 6 en Hermosillo, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) ha optado por implementar vigilancia en los turnos matutinos y vespertinos por agresiones cometidas a estudiantes de estos planteles.

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación, comentó que se ha intervenido en las secundarias con ayuda de las autoridades de los planteles, aclarando que se les ha dado seguimiento a los casos después de que algunas alumnas y alumnos de estas instituciones han sido afectados por las riñas.

“El caso de unas jovencitas, por ejemplo, que persiguieron a una joven y le dieron algún golpe, por supuesto. Primero actuamos con una medida cautelar de separar unos días a la agresión, posteriormente invitarlos a que tomen unos cursos en ese sentido para ayudarle a una rehabilitación y también comentarles que se cambia el turno, en el supuesto que no se niega el derecho a la educación de las o los menores, sino que se le da una continuidad y hasta que hay una conformidad o que los padres de familia firman también, se llama de inmediato" , explicó.

"Ese es el protocolo de actuación, se llama de inmediato a los padres de familia para hacerles saber de la problemática e invitarles a que puedan llevar clases en línea, y una vez que tengamos asegurado que hay un seguimiento en la conducta del menor que se pueda reincorporar a las clases y si es necesario buscarle algún otro plantel” , aseguró Gámez Gamboa.

En el caso de la secundaria 57, aclaró el secretario que se tratan de alumnos de preparatoria que habrían provocado las riñas, sin embargo se mantiene esta vigilancia para evitar las afectaciones a los alumnos.

“En la particularidad en la secundaria 57 al parecer estaban en media superior, no hay una claridad en ese sentido, pero no son de algún otro plantel. Igual también los que se detuvieron ayer, creo que la Policía Municipal detuvo uno en Pueblitos. No están estudiando en ninguna secundaria, es un joven de 18 años creo y otro de 15, no están inscritos en alguna secundaria” , respondió.

Asimismo, Gámez indicó que se han estado realizando algunas pláticas con los padres de familia para evitar las adicciones en alumnos, principales en el norponiente de Hermosillo que es donde se han presentado estos casos de violencia.