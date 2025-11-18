Se confirmó la detención de una persona de interés por el ataque armado en el que un agente de Tránsito murió y otro resultó herido en la colonia Adolfo López Mateos.

Un agente de Tránsito Municipal fue asesinado la noche del lunes en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo, y otro elemento resultó herido. La Fiscalía de Sonora informó este martes que una “persona de interés” fue detenida como parte de la investigación.

El vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, explicó que testigos declararon ante la AMIC que los posibles responsables serían dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta.

“Aproximadamente a las 10:40 de la noche hubo una agresión directa contra un elemento de Tránsito, donde lamentablemente perdiera la vida. Testigos declaran que se trató de dos sujetos a bordo de una motocicleta” , dijo.

El ataque

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron a las 22:31 horas del 17 de noviembre sobre la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín. El oficial Rafael “N” atendía un reporte a bordo de la unidad E-217 junto con su compañero cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego.

El agente recibió impactos en la región del tórax posterior y murió en el asiento del conductor. Su acompañante resultó lesionado y fue trasladado a un hospital; la Fiscalía no ha detallado su estado de salud.

Moreno Cruz señaló que, tras la agresión, corporaciones estatales y municipales implementaron un operativo conjunto para localizar a los responsables. Durante esos recorridos, se detuvo a un hombre en posesión de narcóticos dentro del área donde ocurrió el ataque. Según el vicefiscal, un testigo identificó a esta persona al mostrársele una fotografía.

“Tenemos un testigo que, por encontrarse esta persona dentro del radio de acción donde sucedieron los hechos, se le muestra la fotografía y lo relaciona con este evento” , indicó.

La FGJES confirmó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes, incluyendo posibles reconocimientos por parte de testigos o víctimas.

Sin antecedentes de amenazas

Sobre si el oficial asesinado había recibido amenazas, el vicefiscal respondió que no existía información al respecto.

“Lo desconocemos. Lo que sí puedo agregar es que es un solo agente de Policía de Tránsito Municipal que iba a bordo de la patrulla” , señaló.

La Fiscalía estatal informó que se mantienen los trabajos de análisis forense y entrevistas para identificar a todos los involucrados y esclarecer el móvil del ataque. La institución reiteró que continuará en coordinación con autoridades municipales y otras instancias de seguridad. Además, aseguró que dará a conocer avances del caso sin comprometer la investigación ni el debido proceso.