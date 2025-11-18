La Fiscalía de Sonora confirmó la detención de una persona de interés relacionada con el ataque armado en el que fue asesinado un oficial de Tránsito Municipal y resultó lesionado otro agente, en la colonia Adolfo López Mateos de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la detención de una persona de interés presuntamente relacionada con la agresión armada en la que perdió la vida un oficial de Tránsito Municipal y resultó lesionado otro policía de Hermosillo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron a las 22:31 horas del lunes 17 de noviembre de 2025 sobre la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín, en la colonia Adolfo López Mateos, al poniente de la capital sonorense.

La víctima mortal fue identificada como el oficial Rafael “N”, quien se encontraba a bordo de la unidad E-217 de Tránsito Municipal atendiendo un llamado de servicio en compañía de su pareja policial. En ese contexto, fue agredido con proyectiles de arma de fuego y recibió heridas en la región del tórax posterior.

El agente quedó sin vida en el asiento del piloto de la unidad oficial, mientras que su acompañante resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, la Fiscalía no ha precisado el estado de salud del segundo agente, pero confirmó que la investigación incluye el ataque contra ambos elementos.

Con base en los datos de prueba recabados en la escena del crimen y en trabajos de campo realizados durante las primeras horas posteriores al ataque, personal de la FGJES logró ubicar y detener a una persona de interés en las inmediaciones de la misma colonia Adolfo López Mateos.

La Fiscalía detalló que esta persona será puesta a disposición del Agente del Ministerio Público para los procedimientos de ley, entre ellos su posible identificación por testigos o víctimas y la integración de los elementos de prueba necesarios para acreditar, en su caso, su participación en el hecho.

La institución de justicia señaló que continúa con diligencias de investigación y análisis forense con el objetivo de identificar y detener a todos los participantes en la agresión, así como esclarecer plenamente la mecánica de los hechos y el posible móvil del ataque contra los agentes de Tránsito Municipal.

La FGJES reiteró que mantendrá coordinación con la corporación municipal y otras instancias de seguridad para avanzar en la investigación y sostuvo que informará sobre los avances relevantes del caso en la medida en que no se comprometa la integración de la carpeta ni el debido proceso.