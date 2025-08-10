El hombre, embestido por un vehículo pickup, no logró ser reanimado pese a los esfuerzos de los paramédicos.

Un hombre de entre 60 y 65 años perdió la vida la noche de este domingo en Hermosillo, luego de más de 30 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de equipos de emergencia, tras ser atropellado en el cruce de Progreso y Carlos Caturegli en la colonia Solidaridad.

De acuerdo con testigos en el lugar, la víctima fue embestida inicialmente por un vehículo tipo 'pickup', cuyo conductor se dio a la fuga. El impacto provocó que el hombre cayera sobre el parabrisas de un automóvil Honda Civic gris de modelo atrasado, cuyo conductor fue detenido en el sitio por elementos de seguridad para deslindar responsabilidades.

Pese a los esfuerzos de paramédicos que realizaron RCP por más de media hora, el hombre no logró ser reanimado y fue declarado sin vida en el lugar. Autoridades aseguraron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.