"Hasta balazos me tiraron": denuncia presunto abuso policial en San Pedro

Un hombre denunció en redes sociales haber sido víctima de abuso policiaco por parte de elementos comisionados a la región de San Pedro el Saucito, perteneciente a Hermosillo.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y, según lo informado por la víctima, fue golpeado “en bola”, le robaron una cadena de oro e intentaron dispararle.

“Policías de San Pedro me pegaron en bola, me robaron una cadena de oro y hasta balazos me tiraron, amigos míos ayúdenme compartiendo por favor. Para que llegue a las autoridades más competentes. Este tipo de comportamiento, si no es porque pido ayuda a gritos me seguirían pegando….

"En caso de que me pase algo a mí o a mi familia, hago responsables a los polis del pueblo (De San Pedro El Saucito)” , se pudo leer en una publicación hecha por la víctima.

El hombre identificado como Carlos, compartió imágenes donde se logra ver el daño que sufrió en varias zonas de su cuerpo, producto de los golpes que habría recibido sin justificación alguna de los elementos policiacos.

Responde Policía Municipal de Hermosillo

Manuel Emilio Hoyos, comandante de la Policía Municipal de Hermosillo, compartió en redes sociales un mensaje en el cual manifestó su apoyo a la víctima para escuchar lo sucedido.

“Desde la Policía Municipal no toleramos ni toleraremos ningún acto de abuso de autoridad, por lo que estamos haciendo lo propio para contactar a la persona que denunció abuso de parte de policías comisionados en San Pedro El Saucito. Y así mismo, poder aportar en lo necesario de lo denunciado” , manifestó la tarde del lunes en su cuenta de Twitter.

Este hecho causó indignación en usuarios de redes sociales, quienes manifiestan igualmente que este tipo de casos son algo que no debe ser tolerado.

