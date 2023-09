Hija del maestro Caleb y su familia mantienen la fe de que vuelva a casa

Mayra García, hija de Caleb García, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que su familia está bien y con fe en que volverá a casa y reveló que hasta el momento se sabe que fueron elementos policiales los que vieron a Caleb por última vez.

Luego de que fuera visto por última vez el pasado lunes 4 de septiembre, familiares, amigos y compañeros del maestro Miguel Ángel Caleb García Guel, de 56 años de edad, mantienen la esperanza de localizarlo para que vuelva a su hogar.

El pasado jueves 7 de septiembre, compañeros de trabajo del maestro salieron a las calles para manifestarse y pedir la colaboración de la sociedad y de las autoridades para dar con su paradero.

Mayra García, hija de Caleb García, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que su familia está bien, con fe en que volverá a casa y reveló que hasta el momento se sabe que fueron elementos policiales los que vieron a Caleb por última vez.

"Nos pueden ayudar compartiendo hasta que aparezca, porque no sabemos dónde está y es la única manera de que las autoridades nos vean y sepan que es una persona con mucho valor en la comunidad, que muchas personas lo quieren y necesitamos que vuelva" , comentó.

Cabe señalar que, Caleb García, de 56 años de edad, es maestro de inglés de la Secundaria General número 6; además es abogado y su hija aseguró que lleva una vida muy tranquila con sus familiares y amigos, sobre todo, con su familia.

"Las personas tal vez puedan pensar que se lo llevaron porque está en algo turbio, pero en realidad no, todas las personas que lo conocemos nos estamos movilizando, porque sabemos que es una persona que realmente no hizo nada malo, que no debería estar pasando por esto" , dijo.

A decir de la hija del maestro Caleb, tiene una trayectoria docente de 30 años y ya estaba revisando el trámite para su pronta jubilación.

¿Qué han dicho las autoridades?

Mayra García comentó que, hay varias líneas de investigación y se les han informados sobre cosas que lamentablemente no puede revelar para no interferir en las investigaciones.

Finalmente, anotó que, su padre conoce a muchas personas que lo estiman y no han parado de buscarlo y mencionó que están moviendo todo para que se agilicen las búsquedas y dar con su paradero.