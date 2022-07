Ruta 7 del Transporte Público de Hermosillo ha dejado de ofrecer servicio

Alfonso López de Vigilantes del Transporte explicó que la ruta que ofrecía servicio gratuito a personas con discapacidad, ha dejado de transitar sin previo aviso.

Eliminada totalmente es como se encuentra la ruta 7 DIF en la capital del estado, un servicio que era gratuito para personas con discapacidad, informó el vigilante de transportes; Alfonso López Villa.

“Era una ruta que tenia el DIF con dos camiones, que el combustible lo subsidiaba el Gobierno del Estado, era un servicio gratuito para personas con discapacidad, entonces entró este gobierno y la desaparecieron”, resaltó.

López Villa explicó que, no hay fecha para que regrese la ruta ni el camión y las personas que utilizaban este servicio se quedaron sin poder moverse, la única opción que les quedase es transportarse con otras vías como Uber o taxis, lo que llega a perjudicar su economía.

Agregó que actualmente si algún usuario de UNE tiene algún inconveniente solo se puede contactar a través de la aplicación, con el número telefónico que aparece, a menos que se publique o etiquete al organismo en redes sociales.

“Que las quejas las pongan en redes y los etiqueten, ya sea en Facebook o Twitter para hacerlo público, por que hemos estado viendo que no se están tomando acciones al respecto, entonces tenemos que hacer una presión social, va a llegar un momento en el que no se va a dejar de reportar por que no hay acciones correctivas”, enfatizó.