Hermosillenses optan por contratar "tapabaches"

Vecinos de varias colonias del norte de Hermosillo han optado por esta opción para arreglar las vialidades.

A pesar de las implementaciones realizadas por las autoridades municipales, los baches en la ciudad de Hermosillo siguen persistiendo, y ante la preocupación de caer repentinamente en algún hoyo creado en el pavimento, al conducir durante la lluvia o de noche, habitantes han decidido contratar a quienes puedan tapar estos baches por lo menos en su colonia.

Uno de estos “tapabaches” es Martín Yahír Corrales Robles de 22 años de edad, quien relató que la idea de prestar este tipo de servicios surgió cuando una señora le pidió tirar un escombro que tenía en su casa al estar trabajando en la limpieza de patios y jardines.

Corrales cumplió con el encargo que la mujer le ordenó, sin embargo la parte donde pensaba tirar el material de desecho quedaba más lejos que el bache que tenía al frente, y por motivos de practicidad terminó por dejarlo en el desperfecto de la vialidad.

“Regresé con la doña para que me pagara lo del escombro pero, cuando me pagó me dio aparte 60 pesos más por tapar el bache” , contó Martín.

Desde entonces, le pidió a la mujer comentar por medio del grupo de Whatsapp de la colonia, el tipo de servicio que este joven padre de familia realizaba, a lo que poco a poco se fueron comunicando con el ofreciéndole trabajos.