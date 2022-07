Solicitan donadores de sangre para Ania Molina, joven con rabdomiosarcoma

La pequeña de 13 años lucha contra el rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer que ha impactado fuertemente tanto su vida como la de su familia.

La familia Molina Cota busca el apoyo de la comunidad hermosillense para la pequeña Ania, quien padece de la enfermedad de rabdomiosarcoma; la pequeña sufrió una recaída el fin de semana, por lo que se requiere pagar 38 unidades de plaquetas y sangre tipo A positivo al Hopsital General Zona 2.

Quienes tengan la intensión de ayudar se pueden comunicar al 662-190-86-51, o pueden contactar mediante Facebook a Mari Cota Cruz, madre de Ania. Ademas se pueden realizar aportaciones voluntarias a la cuenta 4152-3139-0027-4353, siendo bienvenida cualquier tipo de donación para la familia, que desde hace meses pasan por una desfavorable situación, tanto en lo económico como lo emocional.

Ania Molina Cota lleva siete meses luchando contra el rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer, el cual le ha limitado a la joven de 13 años realizar sus actividades habituales, pues ella participaba en Titanes Cheer Hermosillo, pero desde que llegó esta cruel enfermedad a su vida, sus sueños y metas se fueron apagando.

¿En qué consiste la enfermedad de Anna?

El sarcoma es un cáncer de tejido blando, tejido conjuntivo o hueso, que suele comenzar en los músculos que se unen a huesos y que ayudan a mover el cuerpo, pero este puede aparecer en muchas partes del cuerpo.