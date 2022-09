Sarita lleva 10 años dando amor y comida a niños en invasión Guayacán

Las obras caritativas pueden iniciar con un pequeño gesto, como lo es el invitarle el desayuno a unos niños que están jugando en las calles, así inició la labor de Sarita en la invasión Guayacán.

Sara Iñiguez Moreno tiene un comedor en el cual a la fecha atiende a más de 80 niños y adolescentes los días sábado y domingo de cada semana, labor que comenzó hace 10 años después de que le invitara a 7 niños el desayuno.

La vecina de la invasión, oriunda de Tijuana, no pudo tener hijos por un accidente que le sucedió a los 2 años, pero eso no fue la limitó para convertirse en madre de varios pequeños de la Guayacán.

"Los veo crecer y ellos ya me sienten suya, unos me dicen mamá, otros me dicen abuelita, otros me dicen tía y aunque ahorita tengo cerrado por remodelación, ellos de todas maneras vienen y me voy a jugar con ellos un rato" , compartió Sarita.

Con el apoyo de ciudadanos, asociaciones y fundaciones, Sarita tiene un espacio digno y alimento para ofrecer a los pequeños, pero sobre todo tiene el apoyo incondicional de su esposo que cada semana destina un porcentaje de su sueldo como velador para comprar el alimento de los niños.

"No se gasta tanto porque yo me organizo, por ejemplo si tocara cocinarles huevo con chorizo compro dos kilos de papas, chorizo, un kilo de frijol o kilo y medio, tortillas de maíz, y no se gasta tanto, le digo sabes qué, echa para acá lo de los niños y después nosotros" , agregó.

Por 10 años, Sara ha visto crecer su infancia a los pequeños de la invasión, niños que iniciaron con ella en el comedor, hoy cursan la secundaria o preparatoria.

"Se siente uno contento y tranquilo porque damos sin recibir, damos con amor y lo que se da con amor se da de corazón, nos sentimos bien porque nunca llegamos a pensar que conoceríamos a cada niño y a aprender de ellos" , señaló la Tijuanense.

Jóvenes le brindan su apoyo

En apoyo a sarita, un grupo de jóvenes que buscan dejar como legado el apoyo al desayunador, han organizado diferentes actividades para reunir fondos y construir un tejaban, una biblioteca y una cocina por fuera de la estructura.

Ilse Rodríguez, de profesión terapeuta físico, explicó que al enterarse de lo que hacía Sarita en la invasión Guayacán, no dudaron en sumarse 33 personas de distintos oficios para conseguir el recurso a través de actividades.

"La rehabilitación que queremos hacer está estimada en 240 mil pesos, hasta ahorita llevamos como 30 mil invertidos ya en material y hemos recaudado algunos muebles que nos donaron" , mencionóIlse.

Como actividades pendientes realizarán un boteo en la catedral metropolitana de Hermosillo este sábado 3 de septiembre disfrazados de superheroes y personajes animados, el domingo realizarán una venta de tortas para la causa, y también tienen pendiente un show de cortes de pelo.

Sarita se mostró agradecida por el apoyo de las personas que ya han participado en la creación del desayunador, sin embargo la necesidad no para e invita a aquellos que quieran sumarse de alguna manera a visitarlos y conocer el espacio en la calle 3, antes del cruce con la calle de los Molinos, en la invasión Guayacán.