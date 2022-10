Padre Lezama tiende la mano a migrantes venezolanos en Hermosillo

Cerca de 20 migrantes venezolanos que se hallan varados en Hermosillo desde el domingo de la semana pasada, reciben atención de alimentación y hospedaje por parte del padre José Gilberto Lezama Rodriguez.

El sacerdote explicó que a través de la capilla de San Luis Gonzaga en la colonia San Luis, y en el comedor Grupo Humanitario Mateo 25:35, ubicado en la comunidad de La Victoria, se está brindando hospedaje y alimentos.

"En estos momentos desconozco la cantidad de migrantes venezolanos que haya en Hermosillo, pero si sé que había por lo menos más de 60, aquí en la iglesia tenemos casi 20 personas, 12 aquí y 6 en el centro María Auxiliadora, en la comunidad de La Victoria”, detalló.

Lezama Rodriguez recordó que fue a través de atención al migrante del gobierno del estado que doce migrantes llegaron a la iglesia, y el resto desde el fin de semana se tuvo conocimiento de su arribo al comedor María Auxiliadora.

"Básicamente lo que les ofrecemos ahora es un lugar en donde puedan estar, para que no se hallen en la calle de una manera insegura, por lo menos que puedan dormir y contar con un espacio para estar de una forma tranquila, en lo que pueden arreglar su situación, lo que no sabemos es cuánto tiempo pueda llevar", comentó.

Además de techo, a los migrantes se les otorga alimentos, ropa, y la posibilidad de consultas médicas a través de un enlace al comedor de La Victoria.

El sacerdote señaló que al momento no han recibido una mayor cantidad de migrantes venezolanos, pero están a la expectativa de lo que se pueda presentar en próximos días.

"Está la posibilidad, sin embargo nosotros nos manejamos siempre con mucha prudencia, tratar de no entrar en una psicosis, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder, ahorita estamos tranquilos, esperábamos un poco de movimiento pero no ha habido tanto por lo pronto".