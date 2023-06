Pese a ola de calor, camiones siguen circulando sin refrigeración: UUH

Con temperaturas encima de los 40 grados, siguen llegando reportes de usuarios sobre la falta de aire acondicionado en unidades de transporte de Hermosillo.

La Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) mencionó que durante la semana pasada a la fecha los ciudadanos han insistido en la necesidad de que los camiones urbanos enciendan el aire acondicionado, debido al incremento de las temperaturas.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la UUH, manifestó que todos los días hay reportes de usuarios a bordo de las unidades que no cuentan con el sistema de enfriamiento, los cuales han sido canalizados directamente al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes).

“ Con la intención de que se subsane esa deficiencia y se garantice el encendido del aire acondicionado al interior de las unidades, favoreciendo este derecho social elemental para los usuarios del transporte público y más en la ciudad ”, agregó.

Ante las temperaturas mayores a 42 grados que se han vivido en Hermosillo, el presidente de la UUH manifestó que es muy importante que se tomen acciones para mitigar los efectos del calor en los usuarios.

“ Hacemos el llamado al Imtes para que no deje de, no solamente amonestar, sancionar a quienes no estén cumpliendo con lo que establece la normatividad, el artículo 102 establece de forma muy puntual que el encendido del aire acondicionado debe de ser del 1 de mayo al 30 de septiembre ”, añadió.

Peinado Luna manifestó que la UUH permanece luchando para que se amplíe el plazo de aires encendidos en los camiones.