Rehabilitan callejones de la colonia 5 de Mayo

El presidente municipal, Antonio Astiazarán, acompañado del titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, acudió a corroborar el trabajo realizado en las vialidades, el cual los residentes coincidieron que beneficia principalmente al tránsito de los adultos mayores.

El día que arranqué mi gobierno, las vecinas me decían que no creían que estos callejones llenos de piedras se pavimentarían, y yo recuerdo decirles que no fue un compromiso de campaña, pero lo asumiría como tal y me da mucho gusto que hoy ya sea una realidad. Originalmente teníamos contemplado rehabilitar seis y salieron siete callejones

Antonio Astiazarán Gutiérrez

Presidente Municipal de Hermosillo