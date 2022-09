Realizan primer festival de los reptiles y los anfibios

Para concientizar a la ciudadanía sobre su importancia para el medio ambiente y la conservación, se llevó a cabo este sábado el primer festival de los reptiles y los anfibios, esto en las instalaciones del Centro Ecologico de Sonora.

Luis Héctor Moraga Durazo, coordinador del departamento de herpetología de la Universidad de Sonora, explicó que en esta ocasión se contó con la participación de alumnos de la Unison y la Universidad Estatal de Sonora, quienes en 15 stands exhibieron ante los visitantes a diversas especies animales, brindando información sobre sus características y hábitos

"Lo que queremos es que las personas aprendan sobre estos animales, sepan la importancia que tienen aquí, que aprendan a respetarlos también, no son malas especies y conozcan su importancia en los diversos ecosistemas.

Cerca de reptiles

Entre los stands que fueron instalados, destacó el área de herpetológica, donde las personas pudieron acercarse a reptiles y anfibios, además de otras áreas como ecología, exhibición de especies de arácnidos, insectos, algunas aves y especies de plantas.

Uno de los ejes centrales en la realización de este festival, es el abordaje relacionado a las especies de flora y fauna endémicas de Sonora.

"En esta ocasión se llevaron a cabo un total de cuatro ponencias, además de un taller teórico práctico, para lo cual el proceso de organización se llevó un mes”.

Moraga Durazo dijo que la intención de las instituciones involucradas es llevar a cabo este evento de manera anual, cada mes de septiembre.

“ Se determinó así, ya que reptiles y anfibios buscan las temperaturas más cálidas, por ejemplo en diciembre no se podría hacer, ya que no los podríamos ver tan fácil o no se encuentran activos en esas fechas por las temperaturas”.

Confió en que con estas actividades se habrá de consolidar una cultura de cuidado y protección al medio ambiente.