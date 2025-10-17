El Ayuntamiento de Hermosillo llevó a cabo la formación de un lazo humano frente al Palacio Municipal, encabezado por el alcalde Antonio Astiazarán.

En un acto simbólico de sensibilización, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez encabezó este viernes la formación de un lazo humano gigante frente al Palacio Municipal, junto a servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante el evento, Astiazarán Gutiérrez destacó la importancia de generar conciencia desde el servicio público y reconoció la participación del personal municipal en una actividad que simboliza solidaridad y apoyo hacia quienes enfrentan esta enfermedad.

"En el Gobierno Municipal no vamos a escatimar en esfuerzos para poner al alcance todas las facilidades necesarias que permitan realizarse estudios y detectar a tiempo cualquier padecimiento. Hoy generamos conciencia para que quienes estamos aquí podamos practicarnos estos estudios" , expresó el alcalde.

El presidente municipal agradeció al personal del Ayuntamiento por sumarse a la causa y señaló que la fotografía grupal servirá como recordatorio del valor de actuar a tiempo, además de rendir homenaje a las personas que han enfrentado el cáncer de mama y a quienes ya no están.

Por su parte, el director de Salud Pública Municipal, Luis Becerra Hurtado, informó que durante todo octubre se realizan actividades de concientización en la zona urbana y rural, que incluyen atención médica gratuita, talleres de autoexploración mamaria, estudios de Papanicolaou y mastografías.

Precisó que el Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Salud Pública, lleva a cabo 17 jornadas de salud para la mujer, enfocadas en la prevención y detección temprana del cáncer de mama, con el apoyo de instituciones médicas como Hospital CIMA, Clínica Noroeste, Laboratorio Ramos, San Diego de Alcalá y Hospital San José, las cuales ofrecen promociones especiales durante el mes.

"No podemos prevenir el cáncer de mama, pero sí podemos detectarlo a tiempo, y una vez detectado es curable. La autoexploración puede salvar vidas" , subrayó Becerra Hurtado.

En el evento participaron también la tesorera municipal, Flor Ayala Robles Linares; el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña Griego; la directora de Inspección y Vigilancia, Lisette López; la directora del Instituto de Atención a las Mujeres, Zulma Galaz; el oficial mayor, Ramón Corral; la síndico municipal, Blanca Colosio; y la regidora Mónica Robles, entre otros funcionarios y funcionarias municipales.