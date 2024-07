Vigilantes del Transporte pide que se haga antidoping a choferes de camiones

El líder de la asociación civil recalcó el riesgo para los usuarios al exponerse a un chofer que no cuente con un comprobante médico de salud.

En lo que va la administración, no se les han realizado exámenes antidoping a los choferes de transporte público en Hermosillo, indicó Alfonso López.

El representante de la asociación civil Vigilantes del Transporte, mencionó que hay un número muy elevado de choferes que no están en condiciones idóneas para prestar el servicio.

" Ya no hemos visto operativos donde se esté revisando el estado de salud de los choferes, sí es algo que preocupa porque se dice, se rumora, que hay un alto número de choferes que no están en las condiciones idóneas para ofrecer el servicio ", manifestó.

Riesgo para los usuarios

Alfonso López agregó que el servicio no cuenta con la calidad que debería tener, ya que es un alto riesgo para los usuarios exponerse a un chofer que no cuente con un comprobante médico de salud.

" Era un acierto hacer estos exámenes, incluso a los taxistas también se les hacía, ahorita no hay para choferes y para taxistas mucho menos, es algo que nos preocupa bastante, porque no puede andar un operador a cargo de una unidad manejando en condiciones no óptimas, puede ser considerado un arma ", puntualizó.

Por último recordó que los exámenes los hacían aún durante la administración anterior, pero en los tres años de esta aún no han realizado ninguno.