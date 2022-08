Acampan en un parque de Hermosillo para sobrevivir

Personas en condición de calle en la ciudad de Hermosillo han instalado un campamento a un costado de la comandancia sur, y sobreviven lavando patrullas de los elementos de la policía municipal.

Es en el Parque Solidaridad donde se aprecia la casa de campaña y templetes creados con cobijas y plásticos. Quien inició con la ocupación del espacio fue Martín, originario de Ciudad Obregón.

“Yo ya tengo dos años aquí, estaba viviendo en la nuevo, entonces tenía que venir a cada ratito, iba y venía, siempre estaba aquí y me agarraron en buena onda, yo les lavo todos los carros a ellos, les puedes preguntar, nada les falta” , expresó Martín.

La vida de Martín cambió radicalmente, pues cuenta que antes de quedar en condición de calle fue chofer, pero un percance lo dejó en la ruina.

“Yo andaba de trailero y me salí, me quedé dormido y me di un “fregazo”, yo soy originario de Obregón, tuve un sobrino que se puso malo y me vine a cuidarlo, y ya que estaba aquí me puse a lavar carros y aquí me quede” , comentó.

Martín tiene ya dos años habitando en el lugar, mientras que las otras dos personas, una mujer y un hombre, llegaron después; ambos se dedican a velar un domicilio aledaño y viven en templetes diferentes.

Ellos tres cuidan y mantienen el espacio que habitan dentro del parque, y hasta cuando tienen oportunidad alejan a los “malandros”.

Martín agregó que si la ciudadanía lo permite y les facilita madera, podrían construir algunos muebles rústicos para los visitantes del parque que quieran sentarse en el área que ellos ocupan.